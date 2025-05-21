Başkan Balcıoğlu: 'Kadınlar Üretimin ve Toplumun Öncüsüdür'

Törene Başkan Balcıoğlu’nun yanı sıra eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, meclis üyeleri ve çok sayıda kadın üretici katıldı. Etkinlikte 150 bin adet yazlık sebze fidesi (domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz) dağıtıldı.

Konuşmasında kadınların üretimdeki kritik rolüne dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Kadınların toplumdaki yeri yalnızca tarımda değil, hayatın her alanında belirleyicidir. ‘Kadın bir adım geriden gelsin’ diyenlere katılmıyorum. Kadınlar bizimle birlikte yürüyecek, hatta önümüzde olacak” dedi.

Törenin sadece fide dağıtımı değil, bir gönül buluşması olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, Silivri’nin tarımsal potansiyeline ve kadın emeğinin bu başarıdaki payına da dikkat çekti. “Silivri’de 400 bin dönüm tarım arazisi var. Bu alanın önemli bir kısmında kadın emeği var. Tarım artık bir seçenek değil, zorunluluktur,” dedi. Ayrıca, 2024 yılında Silivri Belediyesi’nin üreticiye verdiği desteğin 100 milyon TL’yi aştığını belirtti.

Atatürk’ün “Kadınlarını geri bırakan millet, geride kalmaya mahkûmdur” sözünü hatırlatan Balcıoğlu, bu anlayışı sadece sözde değil, uygulamada da benimsediklerini söyledi. Kadın istihdamı ve kadın yöneticilerin sayısındaki artışın da bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Üretici kadınlardan Saliha Çiftçi ise konuşmasında verilen desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Verdiğiniz fidelerden çok güzel ürünler alıyoruz. Hakkınız ödenmez,” diyerek Başkan Balcıoğlu’na, eğitmenlere ve belediye yönetimine teşekkür etti.