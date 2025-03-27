Başkan Balcıoğlu kahvehane ziyaretlerine devam ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar programının ardından Ortaköy ve Kavaklı Mahallelerinde vatandaşlarla çay içti, sohbet edip öneri ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla buluşmanın, sahada onlarla sohbet etmenin kendisini motive ettiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, mahalle mahalle gezerek vatandaşların taleplerini teker teker dinleyeceklerinin altını çizdi. Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, vatandaşların talep ve isteklerini önceleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlara erişmeyi diledi.