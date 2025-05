Başkan Balcıoğlu: Karanlığın en koyu anında Bandırma Vapuruyla yola çıkan bir avuç cesur yürek vardı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen Gençlik Yürüyüşünün ardından Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılıp konuşma yapan Başkan Balcıoğlu, vatandaşların coşkusuna ortak oldu. 19 Mayıs’ın sadece bir bayram olmadığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “106 yıl önce işgal günlerinin en karanlık anında yakılan bağımsızlık ateşinin, bugün Silivri’de, sizin yüreklerinizde, alev alev yandığını tüm Türkiye’ye ve dünyaya haykırıyoruz!” dedi.

Atatürk’ün emanetine, Cumhuriyet’in değerlerine, bayrağına sahip çıkanlara selam yollayan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Tam 106 yıl önceydi. Anadolu, düşman çizmeleriyle çiğneniyor; millet yorgun, umutlar tükenmişti. Her şeyin bitti sanılıyordu. Ama tam da o karanlığın en koyu anında, Bandırma Vapuruyla yola çıkan bir avuç cesur yürek vardı. Ve işte o gün, milletimizin kaderini değiştiren o büyük ateş yakıldı! Gecenin en zifiri anında, bağımsızlık meşalesini yakmak üzere Samsun’dan güneş gibi doğdu: Mustafa Kemal Atatürk! Tıpkı bugün burada bu meydana sığmayan, yüreği memleket sevgisiyle çarpan, pırıl pırıl gençler gibi!”

Başkan Balcıoğlu, tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi, aynı kararlılıkla ilerlediklerini, aynı umudu taşıdıklarını ve aynı şekilde cesur olduklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Çünkü biz, şartlar ne olursa olsun, asla vazgeçmeyen bir milletin evlatlarıyız! Çünkü biliyoruz ki, bu vatan, bu bayrak, bu Cumhuriyet hepimizin! İşte o yüzden hür ve gür sesimizle söylüyoruz, egemenlik de iradede kayıtsız şartsız milletindir!” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu: Umut buradadır! Umut gençlerdedir!

Konuşmasında gençlere seslenen Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Genç kardeşlerim, büyük Atatürk, 19 Mayıs’ı yalnızca bir tarih olarak bırakmadı. O gün; milletin makûs talihini yenen büyük ruhu, gençliğe emanet etti! ‘Bütün ümidim gençliktedir!’ dedi. Cumhuriyet’i, bu ülkenin en büyük gücüne, gençlerine yani sizlere emanet etti. Çünkü, bu memleketin mayası, bu toprağın umudu, bu milletin yarını sizsiniz! Siz varsanız, umut var! Siz varsanız, yarınlar aydınlık! Çünkü bu ülkenin gençleri asla pes etmez, asla umudunu kaybetmez! Umut buradadır! Umut gençlerdedir! Umut sizdedir! Ve siz, herkesten önce kendinize güveneceksiniz!”

Gençlerin her zaman yanında olduğunu ve olacağını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Birbirinize güvenecek, el ele, gönül gönüle bu güzel ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacaksınız! Ben de sizin yanınızdayım! Söz veriyorum, her zaman gençlerin yanında olacağım! Her zaman sizlerin sesine kulak vereceğim! Çünkü biliyorum ki, Türkiye’yi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz!” diye konuştu.

Nazım Hikmet Ran’ın “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim.” dizelerini okuyan Başkan Balcıoğlu, “Biz bu memlekette, bu sözlerin anlamını Silivri’nin sokaklarında, tarlasında, sahilinde, dost sofralarında yaşıyoruz.

Silivri’mizde bu ruhla yaşıyoruz. Silivri Birlikte Güzel diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Çünkü bu davet bizim, bu umut bizim, bu gelecek bizim”

Başkan Balcıoğlu, Silivri’deki birlik ve beraberlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğine dikkat çekti. Silivri’nin farklı kültürlerden insanların bir arada yaşadığı bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “81 ilden gelen, Silivri'yi yurt edinen, farklı kültürlerden, farklı şehirlerden insanlarımız burada aynı şemsiye altında birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. Her birimiz bu güzel ilçenin huzur dolu atmosferinde, hoşgörü ve kardeşlik içinde geleceğe umutla bakıyoruz. Silivri, tarih boyunca olduğu gibi bugün de, farklılıklarımızın bizi birleştirdiği, çeşitliliğimizin bizi zenginleştirdiği bir yer olmaya devam ediyor. Bu mozaiği korumak ve yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu. Çünkü bu davet bizim, bu umut bizim, bu gelecek bizim!” dedi.

Silivri’nin meydanlarındaki gençlerle, çocuklarla gurur duyduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Bizim meydanlarımızda kadınlar var, çocuklar var, gençler var, bizim meydanlarımızda demokrasi var, cumhuriyet var, Atatürk sevgisi var. Bu akşam, 19 Mayıs’ın bağımsızlık ruhuyla, Atatürk’ün emaneti, bu güzel ülkeyi, bu güzel Silivri’yi yarınlara taşıyacak olan siz gençlerle beraber olmak benim için en büyük onur! Hep birlikte, daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya devam edeceğiz! Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.”

Kutlamalar, coşku dolu anlarla devam etti. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği konser programında sahneye çıkan DJ Emre, enerjik performansıyla meydanı adeta coşturdu. Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, başarılı performansının ardından DJ Emre’ye çiçek takdim ederek teşekkür etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan sevilen sanatçı İbrahim Orçin, Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu özel günde, anlamlı şarkılarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçı İbrahim Orçin’e ise teşekkür çiçeğini, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu takdim etti. Başkan Balcıoğlu, sanatçılara ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.