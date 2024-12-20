Başkan Balcıoğlu, Kent Lokantası Müjdesi Verdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Alibey Mahallesi'nde açılacak Silivri Kent Lokantası’nın, İBB’nin desteğiyle açılacağını duyurdu. Zor ekonomik şartlarda vatandaşın yanında olacaklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Bu yola çıkarken, 'Sosyal Belediye olacağız' demiştik. Bugün, ihtiyaç sahiplerinin, öğrencilerin, çocukların ve üreticilerin yanında duran bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, Silivri ancak kimseyi geride bırakmadığımızda birlikte güzel!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'na sosyal ve katılımcı belediyeciliğe olan desteği için teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, "Şimdi, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle, dayanışmayı daha da büyütmek için Silivri Kent Lokantamızı tam burada açıyoruz" diye konuştu.

