Başkan Balcıoğlu: Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye devam ediyoruz

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın katılımıyla olası afet durumlarında koordinasyon ve müdahale süreçlerinin değerlendirildiği kapsamlı bir Afet ve Tatbikat Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Balcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Silivri’mizin afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı bir ilçe olmasını sağlamak adına kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.