Başkan Balcıoğlu kuşak törenine katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Taekwondo Kulübü’nün düzenlediği kuşak törenine katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu. Başkan Balcıoğlu, Silivri’de spora ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak adına ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Silivri Taekwondo Kulübü Antrenörü Cem Soydaş ve ekibini yürekten kutlayarak, sporculara başarılarının devamını diledi.

Silivri Taekwondo Kulübü, çocuklardan hiçbir ücret talep etmeden spor yapma imkânı sunan tek kulüp olarak dikkat çekiyor. Kulübün düzenlediği kuşak törenleri, siyasiler, eğitimciler, spor dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla büyük ilgi görüyor.

Antrenör Cem Soydaş, çocukların bu mutlu gününde yanlarında olan tüm katılımcılara teşekkür ederek, büyüklerin desteğiyle çocukların daha mutlu olacağını ifade etti.