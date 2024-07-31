Başkan Balcıoğlu Lavanta Hasatı ve Zeytinyağı Tadım Etkinliğine Katıldı

Etkinlikte, ilçenin tarım potansiyelini ileriye taşıyan girişimci kadınlara olan destek ve teşekkürlerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı ve Silavant İşletme Sahibi Sibel Ercan başta olmak üzere, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan tüm kadın üreticilere minnettar olduklarını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, "Silivri'mizin güçlü, üreten kadınlarının her zaman yanında olacağım," diyerek, ilçedeki kadın girişimcilerin tarıma ve yerel ekonomiye katkılarına dikkat çekti.