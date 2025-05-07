Başkan Balcıoğlu, lavanta üretimini yerinde inceledi
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Ümit Öztürk ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık ile Silivri'deki lavanta üretimini inceledi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkan Danışmanı Ümiy Öztürk ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tarım vizyonuyla Silivri'deki lavanta üretimini yerinde inceledi.
Silivri'de alternatif tarımın yayagınlaşmasına öncülük edeceklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Kuraklığa dayanıklı yapısı, geniş kullanım alanı ve çevreci üretim modeliyle lavanta; Silivri tarımının geleceğinde önemli bir yere sahip. Katma değerli bu üretim modelinin, ilçemizde alternatif tarımın yaygınlaşmasına öncülük edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.