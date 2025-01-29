Başkan Balcıoğlu, Mahalle Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanlığı’nda partiyi temsil eden mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek, ilçenin 35 mahallesinin sorunları, çözüm önerileri ve geleceğe dair projeler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Mahalle başkanları, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit edip, bu doğrultuda çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Silivri için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Bugün burada, Silivri’mizi daha iyi bir noktaya taşımak için birlikte çözüm üretme anlayışımızla bir araya geldik. Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları ve talepleri bulunuyor. Bu ihtiyaçları doğru bir şekilde tespit ederek, çalışmalarımızı en verimli şekilde şekillendireceğiz. Mahallelerimiz, Silivri'nin temel yapı taşlarıdır. Bu yüzden her bir mahallemizin sesine kulak vererek, en doğru projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

