Başkan Balcıoğlu Maltepe'deki Miting Tarihi Bir Buluşmaydı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Maltepe Sahili Miting Alanı'nda düzenlenen 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne katıldı.

Başkan Balcıoğlu Maltepe'deki Miting Tarihi Bir Buluşmaydı
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Maltepe Sahili Miting Alanı’nda düzenlenen “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi”ne katıldı. Başkan Balcıoğlu, miting sonrası yaptığı açıklamada, buluşmanın tarihi bir anlam taşıdığını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasına atıfta bulunan Balcıoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ifade ettiği gibi, bu miting tarihi bir buluşmaydı. Bu sözün altına ben de yürekten imzamı atıyorum.” dedi.
Miting alanındaki coşkuya dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “İlkten binlerdik, sonra yüzbinler olduk, bugün milyonlarız. Hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

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