Başkan Balcıoğlu, Mart Ayı Meclis Toplantısında Eleştirilere Yanıt Verdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025 yılı Mart ayı I. Birleşimi’nde yapılan eleştirilere yanıt verdi. Belediye yönetim anlayışını ve yapılan çalışmaları detaylı şekilde açıklayan Balcıoğlu, özellikle hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini ve Silivri’ye daha fazla yatırım kazandırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Silivri'nin Kültürüne Uygun Bir Yönetim Anlayışım Var”

Başkan Bora Balcıoğlu, Silivri'nin kültürüne uyumlu bir yönetim anlayışı benimsediğini ve vatandaşların siyasi görüşü fark etmeksizin herkese eşit mesafede olduğunu belirtti. "Ben Silivri’mizin kültürüne çok dikkat ediyorum. Kültürüne uygun ve uyumlu bir biçimde çalışmaya, yürütmeye çalışan bir belediye başkanıyım" diyen Balcıoğlu, eleştirileri de anlayışla karşıladığını ancak hizmet odaklı belediyecilik anlayışından ödün vermeyeceklerini vurguladı.

“Bir Yılda 30 Park, 20 Spor Alanı Yaptık”

Başkan Balcıoğlu, geride kalan bir yıl içinde ilçeye 30 yeni park ve 20 spor alanı kazandırıldığını belirtti. “Bütçemizi en verimli şekilde kullanarak, daha fazla hizmet üretmek için çabalıyoruz” diyen Balcıoğlu, mevcut yatırımların yanı sıra yeni projeler için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İBB’nin Silivri’ye Hizmet Etmesi Gerektiğini Vurguladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik eleştirilere de değinen Balcıoğlu, “İBB başka bir ülkenin belediyesi değil. Buradan 75 bin oy almış bir belediye olarak Silivri’ye hizmet etmek zorunda” ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemde de İBB’nin Silivri’ye hizmet getirdiğini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, bu dönemde de daha fazla hizmet üretmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Havuz Kapatılmadı, Bakımı Tamamlandı

Meclis toplantısında kapalı yüzme havuzunun durumu hakkında da açıklama yapan Balcıoğlu, “Havuzu kapatmadık, firma bakım ve periyodik onarımlarını tamamladı, şu anda faaliyette” dedi.

“Festivaller 60 Yıldır Var, Ben Başlatmadım”

Festivaller konusunda yapılan eleştirileri de yanıtlayan Başkan Balcıoğlu, “Ben festivalleri yaratmadım. Silivri’de 60 yıllık Yoğurt Festivali, 42 yıllık Değirmenköy Domates Festivali, Selimpaşa’da 13-15 yıldır devam eden etkinlikler var” diyerek festivallerin Silivri’nin kültürel mirası olduğunu hatırlattı.

Kent Lokantası: “Mega Proje Olmasının Sebebi Toplumun Ekonomik Durumu”

Kent Lokantası projesine yönelik eleştirilere de değinen Balcıoğlu, “Bugün insanlar simit yerken bile hesap yapmak zorunda. Toplumun geldiği nokta bu. Emekliler ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken Kent Lokantası tabii ki mega proje oluyor” dedi.

İSKİ’nin Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Başkan Balcıoğlu, İSKİ’nin Silivri’ye yaptığı altyapı yatırımları hakkında da bilgi vererek, son 5 yılda 5 milyar TL’lik yatırım yapıldığını belirtti. "Bu hizmetler devletin, bağışçıların ve İBB’nin katkılarıyla gerçekleşti. Kimse cebinden yapmadı” diyen Balcıoğlu, altyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

Körfez Kent Köprüsü Yaz Sezonuna Yetişecek

Silivri’nin önemli ulaşım projelerinden biri olan Körfez Kent Köprüsü’nün yaz sezonuna yetiştirileceğini belirten Balcıoğlu, çalışmaların İBB ile koordineli şekilde sürdüğünü dile getirdi.

“Deprem Konusu Siyaset Üstü Bir Meseledir”

Deprem konusunun siyasi bir tartışma konusu olmaması gerektiğini belirten Balcıoğlu, “Bu mesele belediyelerin altından kalkabileceği bir konu değil. Merkezi hükümetin, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin ortak çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Komşuluk Kültürü ve Sosyal Dokuya Vurgu

Kentsel gelişimin sadece beton ve asfalt yatırımlarıyla değil, aynı zamanda sosyal dokunun güçlendirilmesiyle sağlanabileceğini belirten Balcıoğlu, “Silivri’de komşuluk ilişkileri güçlü. Bu kültürü kaybetmemeliyiz. Kentleşirken insan ilişkilerini de korumalıyız” dedi.

“Silivri’de Belediyemizin Gücünü Hissettik”

Kar yağışı sürecinde belediyenin etkin çalışmalar yaptığını belirten Balcıoğlu, “Silivri’de belediyemizin gücünü hissettik. Kapanan yollar dakikalar içinde açıldı” diyerek, kriz anlarında belediyenin koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

İmar Planları ve Vatandaş Talepleri Dikkate Alındı

Silivri’deki köy planlarıyla ilgili de bilgi veren Balcıoğlu, “Askı süreci tamamlandı, itirazları değerlendirdik ve İBB’ye ilettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz” dedi.

“Hedefimiz Daha Yaşanabilir Bir Silivri”

Son olarak yönetim anlayışını anlatan Balcıoğlu, “Belediyecilik sadece bina ve yol yapmak değildir. Önemli olan insana dokunan hizmetler üretmek, yaşam kalitesini artırmak ve sosyal dokuyu güçlendirmektir” diyerek, Silivri’nin kültürel mirasını koruyarak gelişmeye devam edeceğini belirtti.