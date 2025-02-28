Başkan Balcıoğlu, Mezarlıklar Müdürü Doğuş Tunçay'ı Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçede yeni göreve başlayan Mezarlıklar Müdürü Doğuş Tunçay’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mezarlıklar Müdürü Doğuş Tunçay’ı ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, Mezarlıklar Müdürlüğü personeline de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tunçay’a başarılar dileyen Başkan Balcıoğlu, “Mezarlıklar Müdürlüğü, çok hassas bir alanda hizmet veren bir birimdir. Bu alanda verilen hizmetlerin anlamı büyük ve çok önemli. İlçemizde yeni görevine başlayan Mezarlıklar Müdürümüz Doğuş Tunçay’a başarılar diliyorum. Ekibiyle birlikte ilçemiz için en iyi hizmeti sunacaklarına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

