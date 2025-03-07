Başkan Balcıoğlu, Mostarpark ve Çağdaşkent'te vatandaşlarla iftarda buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Balcıoğlu, Mostarpark ve Çağdaşkent’te vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mostarpark ve Çağdaşkent’te vatandaşlarla iftarda buluştu. Başkan Balcıoğlu, programda yaptığı konuşmada gördüğü tablodan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız burada, kadınlarımız burada, gençlerimiz burada, hep birlikteyiz. Ben her zaman söylüyorum, bu şanlı bayrağımızın altında biz böylesine özgürce yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"Silivri’mizin dört bir yanında, 35 mahallemizde iftar programlarını düzenliyoruz"

Birlik ve beraberliği artırmak için ilçenin çeşitli mahallelerinde iftar programları düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Çadırımız bir ay boyunca hemşehrilerimize hizmet ediyor. Bunu bir lütuf gibi değil, Silivri’nin vefasını, 81 ilden hemşehrilerimizin yaşadığı bu huzur adasının birlikteliğini, vefasını, kardeşliğini ve dayanışmasını gösteren bir fotoğraf olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi, Çantaköy’de bulunan stadın İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden 1 yıllığına tahsisini almasının ardından stat üzerinde yatırım yapma hakkına sahip oldu. Başkan Balcıoğlu, gençlere verdiği sözü hatırlatarak, stadı yeniden kullanıma açmak için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Başkan Balcıoğlu, hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Mahalle evimizi başlatacağız, meydanımızı düzenleyeceğiz, yollarımızı sizlere yakışır bir şekilde kullanılır hale getireceğiz. Çünkü hak ediyorsunuz, bunları yapacağız, bunları yapmak zorundayız" dedi.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum"

Kadınlar Günü’nü de kutlayan Başkan Balcıoğlu, "Ben her zaman söylüyorum, biz erkekler diyoruz ki kadınlar arkamızda. Ben maalesef katılmıyorum, kadın arkamızda değil, yanımızda olacak. Tam tersi, iki adım, üç adım önümüzde olacak. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Çanta Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin, Ramazan ayının rahmet, bereket, hoşgörü ve paylaşmak olduğunu belirterek, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na düzenlenen iftar programı için teşekkür etti. Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

Çanta Balaban Mahalle Muhtarı Hasan Susulu da yaptığı konuşmada, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Susulu, Başkan Balcıoğlu’nun iftar sofralarında vatandaşları bir araya getirdiğini belirterek, teşekkür etti. Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Susulu, "Tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.