Başkan Balcıoğlu Muhlis Babayiğit ve Ayşe Bilgili'nin Cenaze Törenine Katıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Babayiğit'in babası Muhlis Babayiğit ve Piri Mehmet Paşa Mahallesi sakini Ayşe Bilgili'nin cenaze törenine katıldı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Muhsin Babayiğit ve Ayşe Besli'yi son yolculuklarında yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Başkan Balcıoğlu, "Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Babayiğit'in babası Muhsin Babayiğit'i ve Piri Mehmet Paşa Mahallesi sakinlerinden Ayşe Besli'yi son yolculuğuna uğurladık. Merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.