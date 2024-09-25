Başkan Balcıoğlu: 'Muhtarlarımızla Omuz Omuza Çalışarak Silivri'yi Daha Yaşanabilir Bir Kent Yapacağız'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin 35 mahallesinin muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Mahallelerin sorunlarını, taleplerini ve muhtarların görüşlerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, bu buluşmada yaptığı konuşmada muhtarların belediye yönetimi için önemine dikkat çekti. Başkan Balcıoğlu, "Silivri’ye hizmette geçireceğimiz 5 yıl boyunca muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız olacak. Sık sık bir araya gelerek mahallelerimize dair değerlendirmelerde bulunacağız," dedi.

Muhtarlarla yapılacak düzenli toplantılarla mahallelerin sorunlarına çözümler üretmeyi ve yerel talepleri karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Balcıoğlu, "Omuz omuza, dayanışma içerisinde hareket ederek Silivri’yi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Her bir mahalle için sürdürülebilir projeler geliştirerek hizmet edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Toplantı, muhtarların mahallelerine dair sorun ve önerilerini aktarmalarıyla sona erdi. Başkan Balcıoğlu, bu tür buluşmaların devam edeceğini ve belediye yönetiminin, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek amacıyla muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğini belirtti.