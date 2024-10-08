Başkan Balcıoğlu: Mühür Milletindir

Başkan Balcıoğlu’nun başkanlığında yürütülen Ekim ayı meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak kararı gündeme geldi. Başkan Balcıoğlu, Başkan İmamoğlu’nun milletin nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ekim ayı meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla görülen davası gündeme geldi. Başkan Balcıoğlu, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduğunu dile getirdi.

Başkan İmamoğlu’nu sahada yenemeyenlerin yargıda yenmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Belediye başkanları olarak bizler, milletimizin iradesiyle bu koltuklarda oturuyoruz. Ancak bazıları, milletin iradesine gasp etmeye çalışıyor. Bu durumu, fırtınaya çelme takmak gibi değerlendiriyorum. Unutmayalım ki mühür milletindir; millet, iradesiyle başkanlarını seçer ve gerektiğinde de indirir” dedi.