Başkan Balcıoğlu, Muşlular Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini Makamında Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Muşlular Derneği Başkanı İrfan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, dernek faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Silivri Muşlular Derneği Başkanı İrfan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernek faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Balcıoğlu, Silivri Muşlular Derneği yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.



Silivri’deki tüm derneklerle iş birliği içinde olmanın önemine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Her zaman söylediğim gibi, ilçemiz 81 ilden hemşehrimizin bir arada bulunduğu bir yer. Farklı kültürleri bir arada yaşatan vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde, huzurla yaşaması en büyük önceliklerimizden biri. Bu güzel mozaiği güçlendirmek adına derneklerimizle iş birliği yapmaya ve taleplerine çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Silivri Muşlular Derneği Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Balcıoğlu'na nazik karşılaması için teşekkürlerini iletti.