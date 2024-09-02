Başkan Balcıoğlu'ndan 1. Sınıfa Başlayacak Öğrencilere Çanta Desteği

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Eylül Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu’nda 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırladığı çanta desteğini tamamladığını duyurdu. Silivri Belediyesi, bu yıl toplam 3.500 adet çantayı, 2 Eylül 2024 itibariyle Silivri’deki ilk okullara dağıtmaya başladı. Başkan Bora Balcıoğlu, çanta desteğinin sadece Silivri ile sınırlı kalmayacağını, Hatay’daki çocuklar için de benzer bir yardımı hayata geçireceklerini duyurdu.

Silivri Belediyesi, bu yıl toplam 3.500 adet çantayı, 2 Eylül 2024 itibariyle Silivri’deki ilk okullara dağıtmaya başladı. Başkan Bora Balcıoğlu, çanta desteğinin sadece Silivri ile sınırlı kalmayacağını, Hatay’daki çocuklar için de hazırlandığını dile getirdi.

Silivri Belediyesi'nin hazırladığı çantaların içeriğinde, 20 adet malzeme yer alıyor. Bu malzemeler arasında kırmızı kalem, kurşun kalem, metal kalemtraş, beyaz silgi, tam boy kuru boya, pastel boya, 40 sayfa A4 çizgili karton kapak, 40 sayfa A4 kareli karton kapak, güzel yazı defteri, 25x35 cm boyutunda 15 sayfa resim defteri, kalem çantası, abaküs, küt uçlu makas, 4’lü oyun hamuru, şeffaf rulo kap, 10’lu elişi kağıdı, 3’lü A4 etiket (100 yaprak), sayı fasulyesi, sayı çubuğu ve 12’li sulu boya bulunuyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Hatay'daki çocuklara verdiği sözü yerine getirmek üzere önemli bir ziyarette bulunuyor. Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan 1.000 adet çantayı Hatay’daki çocuklara ulaştıracak olan Başkan Balcıoğlu, “6 Şubat'ta Hatay’daki yavrularımıza gücümüz yettiğince yanlarında olacağımıza dair söz vermiştik. Bu sözü yerine getirmek amacıyla Perşembe günü Hatay'a giderek hediyelerimizi teslim edeceğim. Ayrıca, onların anneleri ve babaları olarak, Silivrili hemşehrilerimiz adına o yavrularımızı ziyaret edip gözlerinden öpeceğim” dedi.

