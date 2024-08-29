Başkan Balcıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Balcıoğlu mesajında;

“Kıymetli Hemşerilerim, Değerli Silivrililer,

Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, vatanına canını siper eden bir milletin, karanlık günleri aydınlığa çeviren eşsiz mücadelesinin bir sonucudur. 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanan bu mücadele, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu ve sarsılmaz iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Bu kutlu zaferin başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canlarını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Değerli Silivrililer,

"Ya istiklal ya ölüm!" diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuz, milletimizin bağımsızlık mücadelesini başarıya ulaştırmış, ardından Cumhuriyetimizi kurarak egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmiştir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Silivri olarak bizler de bu kutlu mücadelenin izinde, demokrasiyi daha da güçlendirme ve milletimizin refahını artırma hedefimizden asla sapmayacağız. Bu, aziz milletimize verdiğimiz en kutsal sözdür.

Sevgili Gençler,

Sizler, bu büyük zaferin mirasçıları olarak Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatısınız. Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü rehber alarak, geleceğimizi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Bu bayram, sizlerin omuzlarında daha da yükselecek olan bir tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin zafer bayramıdır. Sizlere olan inancımız tamdır; tarihimize sahip çıkacak, Cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza dek yaşatacaksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle, millet egemenliğini her şeyin üstünde tutan, bağımsızlık ve özgürlüğü karakterinin bir parçası yapan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Tüm şehitlerimize minnettarız, vatan ve istiklal uğruna canını feda eden kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum.

Milletimizin ve tüm hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.