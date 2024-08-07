Başkan Balcıoğlu'ndan Bayramlar Brode Fabrikasına Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bayramlar Brode Fabrikasını ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, misafirperverlikleri için Bayramlar Brode Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bayram'a teşekkür etti. 

Başkan Balcıoğlu'ndan Bayramlar Brode Fabrikasına Ziyaret
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'nin köklü tekstil firmalarından olan Bayramlar Brode Fabrikasını ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, Bayramlar Brode Fabrikası'nın ilçe istihdamına büyük katkısı olduğunu vurguladı. 
Başkan Balcıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “1960'tan beri ülkemizde ev tekstilinin öncü ve yenilikçi firmaları arasında yer alan, Silivri'mizde bulunan modern entegre tesisi ile ilçemiz istihdamına büyük katkıda bulunan Bayramlar Brode Fabrikası'nı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bayram'a ve tüm Bayramlar Brode emekçilerine sıcak karşılamalarından ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

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