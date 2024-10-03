Başkan Balcıoğlu'ndan Bursa-Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'a Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2016-2021 yılları arasında Silivri’de Kaymakamlık görevini yürüten ve şu anda Bursa-Osmangazi Kaymakamı olarak görev yapan Ali Partal’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkan Balcıoğlu, Kaymakam Partal’a sıcak karşılamaları ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’ye hizmetleriyle önemli katkılarda bulunan Ali Partal ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, kendisine görevinde başarılar diledi.