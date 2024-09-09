Başkan Balcıoğlu'ndan Çocuklara Destek: Kahvaltı Paketleri Dağıtımı Başladı

Silivri Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlattığı “Kahvaltı Desteği” projesi hayata geçti. Proje kapsamında, Silivri'nin 35 mahallesindeki 1500 çocuğa Çarşamba ve Pazar günleri kahvaltı paketleri ulaştırılacak. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kahvaltı paketlerinin hazırlandığı alanda paketlerin hazırlanma sürecini inceledi.

Çarşamba ve Pazar günleri düzenli olarak dağıtılacak olan Kahvaltı paketleri, 35 mahallede ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine ulaştırılacak. Kahvaltı paketlerinin hazırlık sürecini yerinde inceleyen Başkan Balcıoğlu, “Her zaman söylüyorum, belediyecilik sadece beton, demir, inşaat demek değildir. Belediyecilik annelerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi düşünmek demektir. Evlatlarımızın güne sağlıklı bir şekilde başlamasını düşünmek demektir. Biz bu doğrultuda insan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.



Silivri’de sosyal eşitsizlik ve adaleti en aza indirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, özellikle yoksulluk nedeniyle eğitimden mahrum kalan çocukların ve annelerin çığlıklarına kayıtsız kalmayacaklarını dile getirdi.

Yoksulluk nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi için çalışacakları belirten Başkan Balcıoğlu, “Ben eşitliğe değil adalete inanıyorum. Özellikle annelerimizin feryatlarını duyuyorum. Çocuklarımızın yoksulluktan dolayı okula gidemediklerini, ailelerinin yükünü paylaşmak adına çalışmak zorunda olduklarını ve okullarını terk ettiklerini duyuyorum. Beslenme saati zamanında su içerek açlıklarını bastıran çocukları biliyorum" dedi.

