Başkan Balcıoğlu'ndan Esnaf Odası'na Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe genelindeki esnaf ve sanatkarlarla olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Nuray Koçer ve yönetimiyle görüşen Balcıoğlu, esnafın sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Balcıoğlu ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer’i, yönetim kurulu üyelerini ve oda çalışanlarını ziyaret ettik. Misafirperverlikleri ve karşılamaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Esnafımızın sorunlarını dinlemek, çözümler üretmek ve ilçemizin ticari hayatını birlikte güçlendirmek adına her zaman dayanışma içindeyiz” dedi.

NURAY KOÇER: DAYANIŞMAYI VE İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Oda Başkanı Nuray Koçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu’nu odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine ziyaretleri ve esnafımıza gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. Belediye ile odamız arasında süregelen işbirliği, esnafımızın sorunlarına çözüm üretmede bizler için son derece kıymetli. Silivri’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde birlikte hareket etmek, örnek dayanışma modelleri geliştirmek bizleri daha da güçlendirecektir. Bu birlikteliği devam ettirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

