Başkan Balcıoğlu'ndan Gümüşyaka'da Net Mesaj: 'Bayrağımıza Uzanan Eller Kardeşliğimizi Zedeleyemez'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Mahallesi’nde düzenlenen Mahalle Toplantısı’nda Mardin Nusaybin’de yaşanan provokasyonlara sert tepki gösterdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen Mahalle Toplantısı’nda konuşan Başkan Balcıoğlu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan olaylara değinerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“Bayrak, Şehitlerimizin Kefenidir”

Yaşanan provokasyonun milletin ortak değerlerine yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Balcıoğlu, “Bugün hepimizin yüreğini sızlatan bir hadise yaşandı. Birliğimize ve bütünlüğümüze kast eden alçakça bir girişimle şanlı bayrağımıza uzanılmaya çalışıldı. O bayrak, Çanakkale’de yüz binlerce şehidimizin kefenidir” dedi.

“Bu Millet Boyun Eğmez”

Söz konusu girişimlerle milletin sindirilemeyeceğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “O bayrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir, Cumhuriyet’in ta kendisidir. Nereden gelirse gelsin bu tür kışkırtmalarla bizi korkutacaklarını sananlar yanılıyor. Bu millet tarihin hiçbir döneminde boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ve Kardeşlik Vurgusu

Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını net sözlerle dile getiren Balcıoğlu, “Bizim teslim olduğumuz tek makam, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızdır. Kayıtsız şartsız bağlı olduğumuz yol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet yoludur” diye konuştu.

“Kardeşliğimiz Asla Sarsılmaz”

Bayrağa uzanan kirli ellerin toplumsal birlikteliği zedeleyemeyeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bayrağımıza uzanan o eller kırılır ama bizim kardeşliğimiz, Cumhuriyet’e olan bağlılığımız asla sarsılmaz. O bayrak bu vatanın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir. Çünkü o bayrak bizim namusumuzdur, şerefimizdir.”