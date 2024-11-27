Başkan Balcıoğlu'ndan Gümüşyaka Mahallesine Yeni Park Müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Mahallesi Abdiağa Caddesi üzerinde yapımına yeni başlanan ve Tutum Sokak üzerinde revize çalışmaları devam eden parkları yerinde inceledi. Tutum Sokak üzerinde revize çalışmaları devam eden park hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, peyzaj çalışmaları, kent mobilyaları yapıldığını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, Tutum Sokağın ardından Gümüşyaka Mahallesine yeni kazandırılacak olan Abdiağa Caddesi üzerinde yapımına başlanan parkı da ziyaret etti. Parkın detaylarını paylaşan Başkan Balcıoğlu, “Bu parkta yürüyüş yolu, çok amaçlı spor sahası, çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, amfi, kent mobilyaları ve modern aydınlatmalar yer alacak. Gümüşyaka mahallemize, sosyal yaşamı destekleyecek, modern bir park daha kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.