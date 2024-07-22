Başkan Balcıoğlu'ndan kadınlar plajı açıklaması

Başkan Balcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Selimpaşa Mahallemizde bir önceki yönetimin tasarrufunda kadınlar plajı oluşturulmuştur.

Görevi devraldığımız tarihten itibaren ilgili müdürlüklerimize defaten gelen vatandaş şikayetleri ve İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen yazılarda söz konusu plajın yasa ve mevzuatlara aykırı olduğu bu nedenle ivedilikle faaliyetin durdurulması ve kaldırılması akabinde de il müdürlüğüne bilgi verilmesi istenmiştir.

KIYI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATINA AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazıları ve vatandaş dilekçelerine istinaden Belediyemiz teknik ve idari personellerince yapılan incelemelerde bahse konu kadınlar plajının 3621 sayılı Kıyı kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

İSTANBUL VALİLİĞİNİN EMRİ YERİNE GETİRİLMİŞTİR.

Buna binaen 3621 sayılı Kıyı kanunun 5. ve 6. Maddeleri gereği kadınlar plajımızın etrafında bulunan duvar çit parmaklık tel örgü ve 3194 sayılı imar kanununa aykırı olan yapılara ilişkin işlemler tesis dilerek kaldırılması sağlanmış olup İstanbul Valiliğinin emri yerine getirilmiştir.

ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMIŞTIR.

Tüm bu yaşananlar sonucunda Silivri Belediye Başkanlığı olarak yasa ve mevzuatların uygulanması yerine getirilmiş ise de yaşanan süreçte siyasi bir polemik oluşturularak sanki yasal olan yapılanların yıkıldığı, vatandaşların mağdur edildiği gibi bir algı kamu oyunda oluşturulmaya çalışılmıştır.

DEFATEN BEYAN ETMİŞ BULUNMAKTAYIM

Bütün bu süreç içerisinde gerek Silivri Belediye Meclisinde gerekse de İ.B.B. Meclisinde söz konusu kadınlar plajı ile ilgili gerekli yasal izinlerin ve mevzuatların Devletimiz tarafından değiştirilmesi halinde aynı plajın daha iyi koşullarda yapılacağını da defaten beyan etmiş bulunmaktayım.



Ancak son günlerde yerel haber kaynakları ve sosyal medyada çıkan haberlerde; söz konusu plajın İstanbul Valiliği tarafından yeniden yapılacağı gündemde yer bulmuştur.

ANLAŞILMAZ BİR HAL ALMIŞTIR.

İstanbul Valiliğinin ısrarla ve defaten tarafımızca kaldırılmasını talep ettiği netice itibariyle kaldırılan bu plajın yasa ve mevzuatlara aykırı ise yeniden nasıl yapılacağı, hangi kanun ve yönetmelikler gereği yerine getirileceği, böyle bir kanun ve mevzuata dayandırılabilecekse neden ısrarla plajın kaldırılmasının talep edildiği anlaşılmaz bir hal almıştır.



Bu kapsamda; plajın yapımında ve kaldırılmasında kamuya ait kaynakların gereksiz yere kullanıldığı gibi özellikle de Devletimizin tasarruf tedbirlerini alınmasını istediği bu zamanda devletin bir kurumu tarafından yapılmış olan yerin yıkımını sağlayarak yine başka bir devlet kurumu tarafından yapılmasının ne vicdani olarak ne de kamuoyu olarak bir izahatı yoktur.

KAMU VİCDANINI YARALAMAKTADIR.

Netice itibariyle bir taraftan devlet eliyle var olan bir yerin yıkımını sağlamak diğer yandan ise de hiç bir şey olmamış gibi yıkılanın yerine sadece siyasi bir algı oluşturmak için yine devlet eliyle yenisini yapmak kimseye bir şey kazandırılmayacağı gibi aksine kamu vicdanını yaralamaktadır.

DAHA İYİSİNİ YAPMAYA HAZIRIZ

Bir kez daha buradan tekrarlıyorum. Bizlere yetki ve sorumluluk verildiği takdirde Silivri Belediye Başkanlığı olarak siyasi bir amaç gözetmeksizin Belediyemizin imkânlarıyla daha iyisini yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Kamuoyuna saygılarımla…