Başkan Balcıoğlu'ndan Kahvaltı Desteği Projesi Eleştirilerine Sert Yanıt

Silivri Belediyesi’nin “Hiçbir Çocuk Aç Kalmayacak” sloganıyla hayata geçirdiği ve 1250 çocuğa kahvaltı desteği verdiği proje, Ekim ayı meclis toplantısında gündeme geldi. Projeyi eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, verilen kahvaltıların içeriğini yetersiz bulduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, Silivri Belediyesi’nin dağıttığı kahvaltıların içeriğini yetersiz bularak, "Bizim kahvaltı kültürümüzde bunlar yok" diyerek projeyi eleştirdi. Yazıcı, belediyenin sunduğu kahvaltı desteğinin ekmek arası domates ve peynir gibi basit içeriklerden oluştuğunu ve bu durumun halkın beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Eleştirilerine devam eden Yazıcı, “İnsanları kuyrukta bekletiyorsunuz” şeklinde konuştu.

"Bu çocukların yanında olmamız gerekiyor"

Ekonomik zorluklara karşı aileleri yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Kahvaltı desteği ile ilgili eleştirilerinizi duyduğumda hayret ettim. Evet, siz sayamazsınız; sizin için kahvaltı ne demek, bilemem. Ama kuyruk işine hiç girmeyelim. Kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızı izliyordunuz. Ekonomiyi bu hale getireceksiniz, bu duruma sebep olan iktidar temsilcisi olacaksınız ve hâlâ kuyruktan bahsedeceksiniz. Keşke ekonomi bu halde olmasa, biz de çocuklarımıza kahvaltı desteği vermesek. Herkes kendisi alsa her anne baba çocuğunun istediğini alabilse” ifadelerine yer verdi.

Projenin çocukların açlıktan etkilenmemesi adına kritik bir adım olduğunu belirten Balcıoğlu, Kahvaltı desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederken duygusal anlar yaşadı. Duygularını ifade etmekte zorlanan Başkan Balcıoğlu, “Bir okula gittim, adını vermeyeceğim. Öğlen saati, açlığını bastırmak için su içiyor çocuk. Biz belediye olarak o çocuğun yanında olmayacaksak nerede olacağız?” dedi. Eleştirileri şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Balcıoğlu, projenin, toplumun ve kendisi için en hassas kesim olan çocuklar için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

CHP'den Balcıoğlu'na alkışlı destek

Yaşanan tartışmaların ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak, Başkan Balcıoğlu’na çocuklar için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Çolak’ın bu sözleri üzerine meclis üyeleri ve izleyiciler tarafından Başkan Balcıoğlu’nun çocuklarla ilgili tutumu alkışlarla karşılandı.