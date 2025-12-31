Başkan Balcıoğlu'ndan Kaynarca Ailesine Taziye
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sakine Kaynarca'nın cenaze törenine katılarak acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Geçmiş Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın kayınvalidesi Sakine Kaynarca’yı son yolculuğuna uğurladı. Törene katılan Başkan Balcıoğlu, Kaynarca ailesinin acısını paylaşarak taziye dileklerini iletti.
“Mekânı Cennet Olsun”
Cenaze sonrası açıklamada bulunan Başkan Balcıoğlu, merhume Sakine Kaynarca’ya Allah’tan rahmet dileyerek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu. Balcıoğlu, “Geçmiş Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın kayınvalidesi Sakine Kaynarca’yı son yolculuğuna uğurladık. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
Taziye programı, duaların ardından sona erdi. Başkan Balcıoğlu’nun cenazeye katılımı, kamuoyunda birlik ve dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.