Başkan Balcıoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramların, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı özel günler olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Balcıoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her günümüzün bayram tadında geçmesi dileğiyle… Kurban Bayramı’mız mübarek olsun.”

Bayramların, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının pekiştiği anlamlı günler olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.