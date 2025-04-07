Başkan Balcıoğlu'ndan Kurultay Paylaşımı: 'Özgürlük İçin, Birlik İçin Omuz Omuzayız'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “İrade Milletindir” sloganıyla gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkan Balcıoğlu, kurultayın ülke, millet ve parti için hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“21. Olağanüstü Cumhuriyet Halk Partisi ‘İrade Milletindir’ Kurultayımız ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı olsun. Özgürlük için, halkın iradesi için, birlik için omuz omuzayız.”

Kurultayda, 1171 delegenin oyunu alarak yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Özgür Özel’i de tebrik eden Balcıoğlu, “Kurultay delegelerimizin 1171 oyu ile yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

