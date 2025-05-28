Başkan Balcıoğlu'ndan Mert Cafe'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren Mert Cafe’de meydana gelen olayın ardından işletme sahiplerini ve çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının ardından Mert Cafe’ye giden Başkan Balcıoğlu, işletme sahipleriyle ve çalışanlarla bir araya geldi. Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirten Balcıoğlu, en büyük tesellilerinin herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması olduğunu vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. İşletme sahiplerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Silivri Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız.”