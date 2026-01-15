Başkan Balcıoğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı

Başkan Balcıoğlu, rahmet ve bereket iklimi üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Miraç’ın kötülüklerden arınmayı, iyiliği yüceltmeyi ve insanlık için ortak değerlerde buluşmayı hatırlatan kutlu bir gece olduğunu vurguladı.

Birlik, Barış Ve Huzur Vurgusu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Allah’ın huzuruna yükseldiği bu müstesna gecenin, insanlığa huzur, barış ve birlik içinde yaşamanın önemini güçlü bir şekilde hatırlattığını ifade eden Balcıoğlu, dualarda özellikle dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zorlukların aşılması için niyazda bulunulacağını dile getirdi.

“Manevi İklim Daha Aydınlık Yarınlara Güç Versin”

Mesajında, Miraç Kandili’nin kalpleri iyilikle doldurması, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmesi temennisinde bulunan Başkan Balcıoğlu, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diledi.

Silivri Ve Tüm İslam Âlemine Tebrik

Başkan Balcıoğlu mesajını, “Bu duygu ve düşüncelerle Silivri’mizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor; bu kutlu gecenin dualarla birlikte güzelliklere vesile olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.