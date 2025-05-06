Başkan Balcıoğlu'ndan Muhalefete Net Yanıt: 'Geçmişte İşçiyi Greve Mecbur Ettiniz, Bugün Hak Savunuculuğuna Soyunmayın'

Silivri Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 1. oturumunda personel maaşları, ikramiyeler ve kıdem tazminatları tartışılırken, Başkan Bora Balcıoğlu muhalefetin eleştirilerine sert yanıt verdi. Ekonomik baskılara rağmen yapılan ödemeleri rakamlarla savunan Balcıoğlu, geçmiş dönemi hedef alarak “Komik zamlarla işçiyi ikinci işe mahkûm ettiniz, biz çalışanı ezdirmiyoruz” dedi.

Silivri Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 1. oturumunda, personel maaşları, ikramiye ödemeleri ve emekli personelin kıdem tazminatları gündeme gelirken, muhalefet sıralarından yöneltilen eleştirilere Başkan Bora Balcıoğlu geçmiş dönem uygulamaları üzerinden yanıt verdi. MHP’li Meclis Üyesi Görkem Ercan’ın “Geçmişte ödemeler zamanında yapılıyordu” sözleriyle başlayan değerlendirmelere AK Parti ve MHP’li diğer meclis üyeleri de destek verirken, Başkan Balcıoğlu meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, geçmiş yönetimin işçilere verdiği düşük zam oranlarını ve yaşanan mağduriyetleri hatırlatarak, “Komik zamlarla işçiyi ikinci işe mahkûm ettiniz, biz çalışanı ezdirmiyoruz” ifadeleriyle yanıt verdi.

“Silivri, artık çalışanına en iyi şartları sunan belediyelerden biri”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, personel maaşları ve kıdem tazminatları ve ikramiyelerle ilgili yöneltilen eleştirilere meclis kürsüsünden verdiği yanıtla hem rakamlarla konuştu hem de geçmiş dönem uygulamalarına net bir dille karşılık verdi.

“Göreve geldiğimizde, Silivri Belediyesi personel maaşları bakımından İstanbul’un en kötü birkaç ilçesinden biriydi. Bugün çalışanlarımız insanca yaşayabilecek bir ücret alıyor. Sadece son bir yılda toplu iş sözleşmeleri ve maaş iyileştirmeleriyle yüzde 57 oranında artış sağladık. Şu anda Silivri, İstanbul’da çalışanına en iyi şartları sunan ilçeler arasına girmiştir. Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“Bugün övünenler geçmişte işçiyi greve mecbur bıraktı”

Balcıoğlu, muhalefet sıralarından gelen eleştirilerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, geçmiş dönemin personel politikalarını sert sözlerle eleştirdi:

“Bugün işçi hakları üzerinden konuşanlar, zamanında çalışanlara yüzde 5 gibi komik zamlar yapanlardı. O dönemde personel greve çıkmak zorunda kaldı. İnsanlar geçinemediği için ikinci, hatta üçüncü işte çalıştı. Bizim dönemimizde kimse böyle bir çaresizlik yaşamıyor.”

Promosyon ödemeleri konusuna da üstü kapalı göndermede bulunan Balcıoğlu, “Promosyon meselesine hiç girmek istemiyorum, açtırmayın ağzımı” sözleriyle, geçmiş dönemde yaşanan uygulamalara dair daha fazla detaya girmedi ancak mesajını net biçimde verdi.

“İller Bankası kesintisiyle 200 milyon TL’lik gelir kaybı yaşandı”

Belediye bütçesindeki daralmaya da dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, İller Bankası’ndan gelen paylarda yaşanan dramatik düşüşlerin belediye maliyesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

“Eskiden yüzde 5 civarında olan kesintiler, bugün yüzde 40’lara ulaştı. Sadece bu kalem üzerinden son bir yılda yaklaşık 200 milyon TL nakit kaybımız oluştu. Kasamıza gelmesi gereken paranın önemli bir bölümü artık gelmiyor. Buna rağmen maaş ve ikramiye ödemelerini aksatmadan sürdürüyoruz”

“Yarım kalan projelerin yükü bizim sırtımızda”

Balcıoğlu ayrıca, geçmiş dönem yönetimi tarafından seçim öncesinde temeli atılan ancak finansal altyapısı tamamlanmamış projelerin mali yükünü de mevcut yönetimin karşıladığını hatırlattı. Başkan Balcıoğlu “Seçimden sadece birkaç gün önce finansal hiçbir altyapı hazırlamadan temeli atılan projelere, biz bütçe aktarmak zorunda kaldık. Bu, planlı bir kamu yönetimi anlayışı değildir. Arazi satışlarından elde etmeyi planladığımız gelir, ekonomik kriz ve piyasa koşulları nedeniyle hedeflenen seviyeye ulaşmadı. Ama biz yine de ‘ödeyemeyiz’ demedik” ifadelerini kullandı

“Koşullar ağır ama sözümüzü tutuyoruz”

Tüm bu ekonomik tabloya rağmen personel ödemelerini aksatmamak için irade ortaya koyduklarını belirten Başkan Balcıoğlu, “Ben de isterim çalışanımıza daha fazlasını vereyim, hemen vereyim. Ama elimizi kolumuzu bağlayan bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız. Gecikmeler olduysa, bu ne niyetsizlikten ne de iradesizlikten kaynaklıdır. Yukarıdan gelen yükler, dalgalanan piyasalar ve gelir kesintileriyle mücadele ediyoruz. Gerçekleri birlikte değerlendirelim” dedi.