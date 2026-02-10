Başkan Balcıoğlu'ndan SİBESO'ya Ziyaret: 'Birlik ve İş Birliği Vurgusu'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı (SİBESO) ziyaret ederek Başkan Nuray Koçer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette ilçe esnafının mevcut durumu, yerel ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalar ve esnafın beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, esnafın Silivri’nin ekonomik ve sosyal yapısındaki önemine dikkat çekilirken, yerel yönetim ile esnaf temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Başkan Balcıoğlu, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Nuray Koçer nezdinde oda yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

SİBESO Başkanı Nuray Koçer ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, dördüncü dönem için güven tazeledikleri süreçte Başkan Balcıoğlu’nun hayırlı olsun dileklerinin kendileri için ayrıca kıymetli olduğunu ifade etti. Koçer, Silivri’nin gelişimi için yürütülen tüm çalışmalarda birlik ve iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirterek nazik ziyaret ve iyi dilekleri için Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti.