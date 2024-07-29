Başkan Balcıoğlu'ndan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam'a Ziyaret

Başkan Balcıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcımız Orhan Sağlam'ı makamında ziyaret ettik. Misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için kıymetli başsavcımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Silivri'deki adalet hizmetlerinin kalitesini arttırmak için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, yeni görevi dolayısıyla Başsavcı Sağlam'ı tebrik ederek, "Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Adalet hizmetlerinde göstereceğiniz başarılı çalışmalar için şimdiden tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Başsavcı Orhan Sağlam ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Balcıoğlu'na teşekkür etti.