Başkan Balcıoğlu'ndan Silivri'deki Siyasi Partilere Ziyaret

İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Balcıoğlu, İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim, Gençlik Kolları Başkanı Burak Can Kayıcı ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı’na yapılan ziyarette ise İlçe Başkanı Mert Erişken ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelindi. Başkan Balcıoğlu, sıcak karşılamaları için Erişken ve ekibine teşekkür etti.

Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. İlçe Başkanlığı’na yeni atanan Hakan Bakmaz ve yönetimiyle görüşen Balcıoğlu, misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini sundu.