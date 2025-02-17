Başkan Balcıoğlu'ndan Silivri Muhtarlar Derneği'ne Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, Başkan Balcıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu, Muhtarlar Derneğimiz’i ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. İlçemize değer katan çalışmalarımıza ve projelerimize olan destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Balcıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Silivri’mize hizmet yolunda omuz omuza çalışmaya, birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için başta Silivri Muhtarlar Derneği Başkanımız Serhat Ateş olmak üzere tüm muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, belediye ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulmasına yönelik konular da ele alındı.

