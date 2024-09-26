Başkan Balcıoğlu'ndan Silivrispor'a tam destek!

Silivrispor’un düzenlediği Dayanışma Yemeği, bu yıl da Silivri’nin önemli isimlerini bir araya getirdi. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivrispor Başkanı Nuri Çolakoğlu, yerel siyaset ve iş dünyasından birçok tanınmış simanın katıldığı yemekte, Silivrispor’a olan destek mesajları ön plana çıktı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında gençlik yıllarından bu yana Silivrispor ile olan derin bağlarını anlattı ve Silivrispor’un önemine dikkat çekti.

"Silivrispor, bu şehrin ruhudur"

Konuşmasına, Silivrispor ile olan geçmişine değinerek başlayan Başkan Balcıoğlu, gençlik yıllarında Silivrispor’da futbol oynadığını ve kulübün yönetiminde de bulunduğunu belirtti. Balcıoğlu, "Bu kulüple sadece sahada değil, hayatın her alanında birlikte büyüdüm, birlikte hayaller kurdum. Bu nedenle bir kulübü yönetmenin ne kadar emek ve özveri gerektirdiğini çok iyi biliyorum" dedi. Silivrispor’un sadece bir futbol takımı değil, silivri’de yaşayan 250 bin kişinin ruhunu ve birlikteliğini yansıttığını söyleyen Balcıoğlu, kulübün ilçenin damarlarında akan kandan farksız olduğunu ifade etti.

Silivrispor’a olan desteğin süreceğini vurgulayan Balcıoğlu, "Biz Silivri’yi sevmekten vazgeçmedik ki Silivrispor’dan vazgeçelim! Destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Silivrispor bizim sevdamız, bizim dünümüz, Silivrispor bu günümüz, en önemlisi gençlerimizin yarınları demek. Nasıl vazgeçeriz bu sevdadan?" sözleriyle Silivrispor’a olan bağlılığını dile getirdi.

"Atatürk’ün izinde, Silivrispor’un peşinde!"

Başkan Balcıoğlu, Silivrispor’a olan bakış açısının net olduğunu belirterek, “Atatürk’ün izinde, Silivrispor’un peşinde!" diyerek ilçenin değerlerine olan bağlılığını şu sözlerle anlattı: “Atatürk’ün izinde yürüyerek, Silivrispor’un peşinde koşmak sadece bir futbol maçı kazanmak değil, ilçemizin değerlerine sahip çıkmak ve geleceğini inşa etmektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.’ İşte bizim amacımız da Silivrispor ile gençlerimizi hem sahada hem de hayatta başarılı olacak şekilde yetiştirmek. Çünkü Silivrispor’un başarısı, Silivri’nin başarısıdır ve biz bu başarıya hep birlikte, gönül birliğiyle ulaşacağız."

Başkan Balcıoğlu, Silivri’de yaşayan herkesin Silivrispor maçlarına katılarak takımı desteklemesi gerektiğini belirtti. "Bu kulüp sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda gençlerimize ilham veren, onları hem sporla hem de hayatla bütünleştiren bir yapı taşıdır" diyen Balcıoğlu, Silivri halkının takımına sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

"Silivrispor, Silivri'nin kalbidir"

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının son bölümünde Silivrispor’un Silivri için ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha vurguladı. "Silivrispor bu şehrin ruhudur, Silivri ise bu kulübün yüreğidir. Bizler bu kulüp ve şehrimiz için hep birlikte çalışacağız ve bu ortak sevdayı büyütmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.