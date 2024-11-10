Başkan Balcıoğlu'ndan Silivrispor'a Tam Destek

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivrispor’un Fatsa Belediyespor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden vatandaşlarla birlikte izledi. Maç sonrasında konuşan Başkan Balcıoğlu, “Silivrispor’umuzun, Fatsa Belediyespor karşısında 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi tribünden hemşehrilerimizle birlikte takip ettik. Moral bozmak yok; o sene, bu sene! Silivrispor’umuzun 2. Lig hedefine ulaşacağına olan inancımız tam. Silivri'nin gururu olan takımımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Balcıoğlu ayrıca, Silivrispor’un futbolcularını, teknik ekibini ve yönetim kurulu üyelerini yürekten tebrik etti.