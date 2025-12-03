Başkan Balcıoğlu'ndan Şoförlere Anlamlı Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla belediye Araçlar Amirliği personelini ve ilçe genelindeki taksi duraklarını ziyaret etti. İlk olarak Silivri Belediyesi Araçlar Amirliği’nde görev yapan şoförlerle buluşan Başkan Balcıoğlu, sahada gece gündüz görev yapan çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

Ziyarette Destek Hizmetleri Müdürü Elif Akıncı ve Araçlar Amiri Bahadır Şen ile de bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, “İlçemizin her noktasına hizmet ulaştıran ekip arkadaşlarımız, belediyemizin görünmez kahramanlarıdır. Özveriyle görev yapan tüm şoförlerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Ardından Silivri Otogarı’ndaki taksi durağını ziyaret eden Balcıoğlu, şoförlerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Esnafların taleplerini ve görüşlerini dinleyen Balcıoğlu, “Yolları ikinci yuvaları haline getiren tüm şoförlerimizin Şoförler Günü’nü kutluyor, kazasız belasız yolculuklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Merkez Taksi Durağı ve E-5 Taksi Durağı şoförlerini ziyaret eden Balcıoğlu, “Silivri’de direksiyon başında alın teri döken tüm şoför esnafımıza teşekkür ediyor, bu anlamlı günde hepsine bereketli ve güvenli yolculuklar diliyorum.” dedi.