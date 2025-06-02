Başkan Balcıoğlu'ndan Vali Davut Gül'e Ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Silivri’nin mevcut ihtiyaçları, yürütülen projeler ve önümüzdeki döneme dair hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Koordinasyon ve İş Birliği Vurgusu

Ziyaret sırasında Silivri’nin sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyeli ile yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu şekilde çalışmasının önemi gündeme geldi. Silivri Belediyesi’nin sürdürdüğü projeler ile planlanan yeni yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

"Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdik"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile ilçemizin ihtiyaçlarını, projelerimizi ve gelecek dönem hedeflerimizi değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi için kıymetli Valimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.