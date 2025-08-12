Başkan Balcıoğlu'ndan Yeni Mahalle'de Esnaf ve Vatandaş Buluşması

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle’de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında hem mahalle esnafıyla hem de vatandaşlarla buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Balcıoğlu, hemşehrileriyle tek tek selamlaşarak mahalleye dair talep, öneri ve düşüncelerini dinledi.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşların sıcak ilgisine teşekkür ederek, “Güler yüzleri, samimi sohbetleri ve misafirperverlikleri için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Dayanışma ve birlik ruhuyla Silivri’miz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin ilettiği konularla ilgili notlar alan Balcıoğlu, belediye ekiplerinin sahada aktif çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.