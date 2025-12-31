Başkan Balcıoğlu'ndan Yüzme Akademisi'ne Yeni Yıl Ziyareti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Yüzme Akademisi’nin antrenmanını ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, eğitimlerine devam eden çocuk sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek yeni yıl heyecanına ortak oldu.

Sporcuların Gelişimi Takdir Topladı

Antrenman sürecini yerinde izleyen Başkan Balcıoğlu, yüzme akademisinde eğitim alan çocukların sergilediği gelişim ve elde ettikleri başarıların memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Disiplinli çalışmaların ve düzenli eğitimin sonuçlarının sahaya yansıdığını belirten Balcıoğlu, sporcuları ve onları destekleyen aileleri tebrik etti.

“Sporun ve Sağlıklı Yaşamın Yanındayız”

Ziyaret sırasında sporcularla yakından ilgilenen Başkan Balcıoğlu, çocuklara ve genç sporculara başarılarla dolu bir yıl temennisinde bulundu. Silivri Belediyesi olarak sporu ve sağlıklı yaşamı destekleyen projelere kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Balcıoğlu, sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.