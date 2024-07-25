Başkan Balcıoğlu'ndan zam müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Belediye Kapınızda" projesinin tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Ezgi AŞ’de sözleşmeli belediye çalışanlarına yönelik Başkan Balcıoğlu zam müjdesi açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, belediyede çalışan sözleşmeli personele yönelik, yılın ikinci yarısında yapılması öngörülen %10’lik artışı, %20’ye çıkarma kararı verdiklerini paylaştı.

Verilen bilgiye göre, Bora Balcıoğlu’nun belediye başkanlığına gelmesiyle birlikte işçilerin yevmiyelerinde bir artış sağlandı. 1 Nisan’da göreve başladığında en düşük günlük brüt yevmiye 810 TL iken, yeni yapılan düzenleme ile tüm mevcut brüt yevmiyelere yüzde 20 oranında zam uygulanacak. Bu artış, mevcut yüzde 10’luk sözleşme zammına ilave 10 puanlık iyileştirme yapılarak gerçekleştirildi. Böylece, EZGİ AŞ. bünyesinde çalışanlar için en düşük brüt yevmiye 1092 TL oldu.