Başkan Balcıoğlu, Nil Şahin'i Makamında Ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri ile Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışması'nda başarılar elde eden Nil Şahin’i makamında ağırlayarak, tebrik etti. Başkan Balcıoğlu, Nil Şahin’in Silivri’yi gururlandıran başarısının, genç sporculara ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Başarılarından dolayı Nil Şahin’i tebrik eden Başkan Balcıoğlu, “Nil kardeşimizi, Gaziantep'te düzenlenen önemli bir yarışmada kazandığı başarılarla Silivri’mizi ve ülkemizi gururlandırdığı için kutluyorum. Onun azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı hepimize ilham veriyor. Nil’in önümüzdeki dönemde de başarılarına başarı katacağına inanıyorum. Kendisini ve emeği geçen tüm hocalarını yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, gençlerin başarılarına katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

