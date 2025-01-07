Başkan Balcıoğlu, Ocak Ayı Meclis Toplantısında Eleştirileri Yanıtladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın ve AKP Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı'nın projelerin sürdürülebilirliği, belediyenin mali durumu ve belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, belediyenin mali açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu öne sürerek, parasını alamayan esnaf ve müteahhitlerin icra takipleri ile belediyeden para tahsil etmeye çalıştığını iddia etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu cevap olarak Belediye olarak, geçmiş dönemlerden gelen borçlara değinirken, bu borçların kendileri tarafından yapılmadığını ancak kurumun temsilcisi olarak bu borçlarla ilgilenmek zorunda kaldıklarını belirtti.

"Belediye bütçesini şeffaf bir şekilde yönetiyoruz"

Ayrıca, Silivri Belediyesi'nin kamu hizmetleri için büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Belediye bütçesini şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Bu parayı asla anlamsız kişilere veya kurumlardaki kişilerle paylaşmayacağız, Silivri'nin çocuklarına, gençlerine ve halkına sonuna kadar hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Aşkın, yeni dönemde, temel altyapı projelerinin tamamlanmadığını, Yoğurtçu Parkı ve geçmiş dönemin projelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Projelere değinen Başkan Balcıoğlu, özellikle "Gençlik Merkezi" projesinin tamamlanması noktasında hızla ilerlediklerini belirtti. Başkan Balcıoğlu, "Gençlik Merkezi'ni tamamlamak için çok çaba sarf ettik. Çoğu belediye, bu projeyi zamanında bitiremezken biz bir yıl içerisinde tamamlayıp halkın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Silivri'nin gelişimi için çok sayıda projenin devam ettiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Devlet kurumlarıyla birlikte projeler üretiyoruz ve Silivri'nin her köşesine değer katıyoruz" dedi. Ayrıca, "Yoğurtçu Parkı" konusuna da değinen Başkan Balcıoğlu, buradaki esnaf ve halkın taleplerini dinlediklerini belirterek, projelerde halkın ihtiyaçlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Balcıoğlu: Eski moda eleştiriler artık halkın beklentilerini yansıtmıyor

AKP Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı Başkan Balcıoğlu'nun gerekli kurumlara yeteri kadar teşekkür etmediğini öne sürdü.

Başkan Balcıoğlu, yazıcıya cevap olarak tüm kurumlara her zaman teşekkür ettiğini belirterek, “Tebrik ve teşekkür etmeyi bilirim, ancak aynı şekilde tebrik ve teşekkür edilmeyi de beklerim. Her zaman bunu yapıyorum. İBB ve diğer kurumlara, tüm iş birliklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm eleştirileri değerlendirdiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Fakat, bizlere yöneltilen bazı eleştirilerde zamanın gerisinde kalındığını üzülerek gözlemliyoruz. Bu eski moda eleştiriler artık halkın beklentilerini yansıtmıyor. Vatandaşlarımız, bu modanın geçerli olmadığının farkına vardı. Halk, ne istediğini ve nasıl bir hizmet görmek istediğini çok iyi biliyor. Bunu gösterdi ve bize güven duyarak desteğini sürdürüyor. Bizler de bu güvene layık olmak için çalışmayı sürdüreceğiz ve halkımızın desteğiyle, çağdaş ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.”