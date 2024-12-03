Başkan Balcıoğlu, Öğrencilerle Çorba Dağıtımında Bir Araya Geldi

Silivri Belediyesi tarafından ilçedeki lise öğrencilerine yönelik başlatılan sıcak çorba ikramının ikinci günü TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Sabah erken saatlerde düzenlenen etkinlikte, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'da dağıtıma katılarak gençlerle bir araya geldi.

Silivri Belediyesinin ilçedeki lise öğrencilerine düzenlemiş olduğu sıcak çorba ikramının ikinci günü TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. İkinci gününde de dağıtıma katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, öğrencilere çorba ikram ederek onlarla sohbet etti. Sosyal belediyecilik anlayışının önemine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Bugün projemizin ikinci günündeyiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte burada evlatlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek, bizleri de mutlu ediyor. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onları dinlemeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

