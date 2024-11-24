Başkan Balcıoğlu, Öğretmenler Günü Çelenk Sunma Törenine Katıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Silivri Sahili Atatürk Meydanında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Damat, siyasi parti mensupları, belediye meclis üyeleri katılım sağladı. Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi takdim edildi.