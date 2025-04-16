Başkan Balcıoğlu, Otogar Kavşağı Projesini Yerinde İnceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Kınalı-Büyükçekmece D100 yolu düzenleme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Silivri Şehir Geçişi Otogar Kavşağı Projesi’ni ziyaret ederek, proje alanında yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Başkan Balcıoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacağını belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eden Balcıoğlu, “Kurumlar arası iş birliğinin önemine inanıyor, bu vizyonla Silivri’yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi..