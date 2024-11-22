Başkan Balcıoğlu, Piyanist Engin Erkuş'un Müzik Dinletisine Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Önder Yılmaz Sahnesi’nde düzenlenen piyanist Engin Erkuş'un hazırladığı "Beraber ve Solo Şarkılar" adlı müzik dinletisine katıldı. Sanatın toplumsal birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Piyanist Engin Erkuş’a bu anlamlı müzik dinletisi için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sanat, insanları bir araya getiren, toplumsal bağlarımızı güçlendiren bir değerdir. Bugün burada, onun müzik ziyafeti eşliğinde hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Silivri Belediyesi olarak, sanatın her dalına destek vermek için çalışıyoruz ve bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.